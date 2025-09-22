Valle Telesina | Arrestato un uomo per possesso di ordigni esplosivi artigianali
Durante una perquisizione in un garage, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 4 ordigni esplosivi artigianali con sistema di attivazione a distanza. Arrestato il proprietario dell’abitazione.. I militari della Compagnia Carabinieri di Cerreto Sannita (BN) hanno tratto in arresto un uomo della valle telesina per possesso di ordigni esplosivi di alto potenziale. Gli investigatori hanno effettuato una serie di perquisizioni – d’iniziativa – presso più obiettivi e giunti in un garage di una di esse hanno individuato un baule al cui interno vi erano 4 manufatti con miccia, un dispositivo elettronico ed un telecomando, tutto in ottimo stato di conservazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
