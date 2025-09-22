Valle Santa metro distante e pochi bus | Chiediamo di poterci muovere come tutti

“Valle Santa ha bisogno di più mezzi di trasporto”. Questo è il messaggio della petizione online lanciata dai residenti di zona che chiedono al Comune di Roma, ad Atac e a Roma Mobilità nuovi collegamenti dal quartiere fino alla metropolitana. La linea 025 A servire la zona c’è la linea 025. Il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

VIDEO | Pippo Inzaghi e il suo primo Festino: "Dalla Valle d'Aosta, viva Santa Rosalia"

Un’ora e mezza da Roma per scoprire un tesoro d’Abruzzo: Santa Maria in Valle Porclaneta

Giffoni Valle Piana, Dance Tarantella fa tappa a Santa Maria a Vico

Il Santuario di Greccio è un luogo di grande importanza storica e spirituale, incastonato nella roccia, come un "nido d'aquila", nella Valle Santa Reatina, in provincia di Rieti. È uno dei quattro santuari della Valle Santa fondati da San Francesco d'Assisi. Il santu - facebook.com Vai su Facebook

Santa Felicita, i segreti della valle maledetta del Veneto - Una fessura stretta e profonda, la Valle Santa Felicita penetra nel Massiccio del Grappa interrompendo la sua continuità quasi a volerne esplorare ogni recondito segreto. Secondo ilgazzettino.it

Valle Santa, il cammino che mette d’accordo lo spirito e l’ecologia - In estate la piana intorno a Rieti si trasforma in un mare giallo di grano, circondato dai monti che si ricoprono di faggi, querce e, più in alto, abeti e larici; le acque dolci del fiume Velino, dei ... Da roma.repubblica.it