Valditara | Scuola merito e rispetto per costruire il futuro dell’Italia

Durante il raduno della Lega a Pontida, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha lanciato un messaggio centrato sulla responsabilità sociale e sull’importanza del merito. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Fracassi (Flc Cgil) alza la voce: “Basta attacchi ideologici, Valditara si occupi dei veri problemi della scuola”

Piano sport a scuola, Valditara annuncia: 920 milioni di euro per nuove palestre e ristrutturare gli impianti già esistenti

FOTO/ Il Ministro Valditara: “Stiamo ricostruendo il sistema scuola”

SE VALDITARA CI VUOLE IN SILENZIO, FACCIAMO RUMORE Appello per l'unità tra lavoratori e studenti della scuola: Sciopero 22 settembre per la Palestina e per una nuova scuola pubblica e statale Come USB Scuola e Osa da anni siamo impegnati nelle

Scuola e proteste, studenti contestano Valditara davanti all'istituto Zerboni

Valditara: La scuola deve avere un ruolo nel coltivare la cultura del rispetto; Dove sono le “falle” alla cultura del rispetto? Il ministro Valditara: Nella scuola italiana il rispetto per la persona e per le istituzioni è imprescindibile; La destra elogia Valditara: piace la scuola del merito. E la sinistra? Rimane al palo senza proposte alternative.

Valditara: “La scuola deve avere un ruolo nel coltivare la cultura del rispetto” - Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico in molte regione italiane è stato ospite della trasmissione "Coffee Break" su La 7. Riporta orizzontescuola.it

Valditara rilancia la scuola del merito: “Luogo di gentilezza e valorizzazione dei talenti” - Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha tracciato la sua visione di scuola ideale durante la visita all'istituto superiore Zerboni di Torino, struttura che ha promosso il prog ... orizzontescuola.it scrive