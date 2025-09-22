Valdarno mamma partorisce in auto | assistita dal 118 di Arezzo tutto bene

Parto insolito ma con lieto fine questa notte in Valdarno: una 27enne ha dato alla luce la sua quarta figlia in auto mentre si recava in ospedale. Fondamentale il supporto telefonico della Centrale 118 di Arezzo, che ha guidato la donna e i familiari fino all’arrivo al presidio. Ad attenderla il personale sanitario, che ha prestato le prime cure. Mamma e neonata, di 3,9 chili, sono in buone condizioni e ricoverate per i controlli di routine. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Valdarno, mamma partorisce in auto: assistita dal 118 di Arezzo, tutto bene

