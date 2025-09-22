Valbormida di nuovo sott’acqua | Non ci eravamo ancora sollevati

Ilsecoloxix.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rabbia tra gli abitanti di Cairo, Carcare, Dego, Piana e Giusvalla che ancora attendono i ristori 2024. La conta dei danni è di alcuni milioni di euro, oggi la regione chiederà lo stato di calamità e i contributi per l’alluvione dell’ottobre scorso. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

valbormida di nuovo sott8217acqua non ci eravamo ancora sollevati

© Ilsecoloxix.it - Valbormida di nuovo sott’acqua: “Non ci eravamo ancora sollevati”

In questa notizia si parla di: valbormida - nuovo

valbormida nuovo sott8217acqua eravamoValbormida di nuovo sott’acqua: “Non ci eravamo ancora sollevati” - Rabbia tra gli abitanti di Cairo, Carcare, Dego, Piana e Giusvalla che ancora attendono i ristori 2024. Riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Valbormida Nuovo Sott8217acqua Eravamo