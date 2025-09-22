Valbormida di nuovo sott’acqua | Non ci eravamo ancora sollevati
Rabbia tra gli abitanti di Cairo, Carcare, Dego, Piana e Giusvalla che ancora attendono i ristori 2024. La conta dei danni è di alcuni milioni di euro, oggi la regione chiederà lo stato di calamità e i contributi per l’alluvione dell’ottobre scorso. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
? Emergenza maltempo in Valbormida ? LA SITUAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI Dopo oltre nove ore di piogge torrenziali, la situazione resta critica: allagamenti diffusi e numerose frane hanno compromesso la viabilità.
