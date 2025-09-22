Val Fortore controlli a tappeto dei Carabinieri | denunce sequestri e oltre 4.600 euro di multe nel week-end
Impegnate 29 pattuglie tra prevenzione e sicurezza stradale: denunciato un giovane per rifiuto dell'alcol test, ritirate patenti e sequestrati veicoli privi di assicurazione. Nell'ultimo week-end i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno attuato un dispositivo di controllo del territorio ad ampio raggio nei comuni della Val Fortore, mirato ad assicurare la sicurezza degli utenti della strada ed a prevenire i reati predatori e le truffe in danno dei cittadini locali e dei turisti in visita, dedicando 29 pattuglie che hanno controllato 179 persone, 134 veicoli e 8 esercizi pubblici.
