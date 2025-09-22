Dopo la violenza verbale si passa direttamente alla violenza fisica. Dopo gli insulti, le minacce ecco che arriva il primo gesto di violenza gratuita contro una giornalista “colpevole” di fare delle domande ed esigere delle risposte quantomeno accettabili. Durante l’ultima puntata di Fuori dal Coro, il programma di approfondimento politico condotto dal giornalista Mario Giordano, è andato in onda un servizio che ha suscitato grandi polemiche tra i telespettatori. Il protagonista, come spesso accade, è una occupante abusiva che se la prende con l’inviata della trasmissione in onda ogni domenica sera su Rete 4. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Vaf..., devo andare a lavorare”. E l'abusiva massacra l'inviata di Mediaset: cosa è successo