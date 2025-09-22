Vaccino Covid scienziati giapponesi ammettono | Su oltre 2mila inoculati la metà ha calo di anticorpi difesa immunitaria di sieri mRNA poco efficace

Un team di ricercatori dell'Università di Nagoya ha sollevato interrogativi sugli effetti provocati sull'organismo dai vaccini mRNA: abbassamento dei livelli immunitari e maggior esposizione alla cosiddetta "sindrome post-vaccinazione" Lo scudo immunitario che i vaccini mRNA dovrebbero offrir.

