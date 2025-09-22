Vaccino antinfluenzale in Lombardia | da quando per chi è gratuito? Cosa sapere
In regione dal primo ottobre via campagna vaccino antinfluenzale Si parte dai fragili, poi dal 13 ottobre aperta a tutti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: vaccino - antinfluenzale
Vaccino antinfluenzale bambini 2025/2026: quando farlo, modalità e novità della campagna
Vaccino antinfluenzale bambini 2025/2026: quando farlo, modalità e novità della campagna
Vaccino antinfluenzale bambini 2025/2026: quando farlo, modalità e novità della campagna
Veloce e senza puntura! E' il nuovo vaccino antinfluenzale spray per bambini da due anni in su. Rivolgiti al pediatra, ai centri vaccinali ASP Ragusa o per informazioni al numero verde 800050510 - facebook.com Vai su Facebook
Vaccino antinfluenzale gratis per tutti in Alto Adige. La Giunta provinciale conferma l'incentivo #ANSA - X Vai su X
Campagna antinfluenzale in Lombardia: quando comincia - Per quest'anno, Regione Lombardia ha programmato l'approvvigionamento di oltre 2,7 milioni di dosi, ... Scrive ilgiorno.it
A Brescia dall’1 ottobre parte la campagna vaccinale antinfluenzale - Sarà così in tutta la Lombardia: i primi a ricevere il vaccino saranno i soggetti più fragili per arrivare, dal 13 ottobre, a tutta la popolazione ... Riporta msn.com