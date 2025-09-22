Vaccini Rocca | Pronti per la campagna autunnale
Roma, 22 settembre 2025 – Sulla campagna vaccinale, antinfluenzale e anti-Covid, alcune Regioni si sono lamentate sull’arrivo dei vaccini aggiornati alle varianti Covid, “so che è in arrivo la circolare del ministero della Salute sul Covid, per però noi tutto procede come prevedono i piani vaccinali e la nostra direzione ha già dato indicazioni. Non mi sento particolarmente preoccupato per quanto riguarda i vaccini, non soltanto per quello anti-Covid ma in linea generale, farli è una salvaguardia verso se stessi. La Regione è pronta per offrirli a tutta la popolazione – la questione delle priorità era nata in un periodo particolare oggi superato-, per le persone fragili è una raccomandazione forte ”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: vaccini - rocca
Vaccini programmati e certificazioni medico legale alla Casa della comunità di Rocca San Casciano
Influenza, arriva l'autunno: via libera a undici vaccini - facebook.com Vai su Facebook
Vaccini, Rocca: Pronti per la campagna autunnale; Vaccini a Isola della Scala, partita la campagna al Palariso; Mancata pagamento delle prestazioni aggiuntive per vaccinazione Covid, il Nursid: Pronti ad azioni legali.
Vaccini Covid. Adf: “Cruciali logistica, velocità e capillarità. Siamo pronti ad essere coinvolti” - L’avvio della fase di maggior disponibilità di vaccini richiederà, secondo l’Associazione dei distributori farmaceutici, anche un’accelerazione nella distribuzione delle dosi. Come scrive quotidianosanita.it
Vaccini, farmacisti in campo: "Siamo pronti" - Il presidente provinciale dell’Ordine nella diretta web di Di Maio: "Attendiamo solo che si decida in che modo potremo agire" La figura del farmacista- Da ilrestodelcarlino.it