Vaccini Rocca | Pronti per la campagna autunnale

Roma, 22 settembre 2025 – Sulla campagna vaccinale, antinfluenzale e anti-Covid, alcune Regioni si sono lamentate sull'arrivo dei vaccini aggiornati alle varianti Covid, "so che è in arrivo la circolare del ministero della Salute sul Covid, per però noi tutto procede come prevedono i piani vaccinali e la nostra direzione ha già dato indicazioni. Non mi sento particolarmente preoccupato per quanto riguarda i vaccini, non soltanto per quello anti-Covid ma in linea generale, farli è una salvaguardia verso se stessi. La Regione è pronta per offrirli a tutta la popolazione – la questione delle priorità era nata in un periodo particolare oggi superato-, per le persone fragili è una raccomandazione forte ".