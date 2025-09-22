Vaccini a mRNA spacciati per armi biologiche | la bufala diffusa da un’organizzazione pseudo-medica

La disinformazione sui vaccini circola dai tempi della COVID, eppure una notizia in particolare ha ricevuto molta attenzione sui social nelle ultime settimane. Secondo un articolo di Slay News, supportato dal World Council for Health (WCH), i vaccini a mRNA contro la COVID-19 sono “armi biologiche e tecnologiche di distruzione di massa” che hanno provocato malattie e morti su larga scala. L’articolo promuove inoltre il “Sansone mRNA Bioweapons Prohibition Act”, un disegno di legge che mirerebbe a vietare la tecnologia mRNA e a creare responsabilità penali per chi la somministra. La notizia è stata condivisa su diverse piattaforme social raccogliendo numerosi consensi. 🔗 Leggi su Open.online