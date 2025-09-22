Vacanze le città amate dagli italiani | Bologna tra le preferite

Bologna, 22 settembre 2025 – Nove città italiane tra le destinazioni più cercate dagli italiani nell'estate 2025, secondo Parclick che analizza le tendenze dei turisti italiani durante i mesi estivi. Secondo i dati raccolti nei mesi di giugno, luglio e agosto 2025 da Parclick.it, l’app leader in Europa per la prenotazione di parcheggi, le ricerche di posti auto negli aeroporti italiani sono aumentate del 24 per cento rispetto all’estate 2024. Tra le 30 destinazioni più cercate dagli italiani nell’estate 2025 figurano ben nove città italiane: Catania si colloca al quarto posto, Lampedusa al sesto, Napoli al settimo, Palermo al decimo, seguite da Bari (19), Bologna (20), Brindisi (21), Cagliari (24), Lamezia Terme (26) e Olbia (27). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

