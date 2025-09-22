Va in gita in bici e gli viene un malore | addio a Bruno Franceschini
Tragedia nella giornata di ieri – domenica 21 settembre – nel comune di Grumes, in alta Val di Cembra, dove un ciclista di Salorno, Bruno Franceschini, è morto a soli 58 anni durante un’escursione a passo Potzmauer, nei pressi dell’omonimo rifugio.Ancora non si conoscono con esattezza le. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
