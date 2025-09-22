Va in archivio il Disability Pride | A Palermo l’accessibilità non deve essere una gentile concessione
Tanti laboratori gratuiti e una parata “dell’orgoglio disabile” nel cuore della città per il Disability Pride Palermo 2025, giunto alla sua terza edizione. La manifestazione si è svolta sabato e domenica e nel suo programma ha compreso una due giorni di eventi, incontri, laboratori e una grande. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
