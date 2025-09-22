Va a una festa e non torna a casa scattano ricerche dei carabinieri ma lui era dall'amico con il telefono spento

Era scomparso nella serata di ieri da Castelnuovo dopo aver lasciato una festa alla quale stava partecipando insieme a una persona che non faceva parte del suo gruppo di amici. I familiari del giovane hanno allertato le forze dell'ordine che, insieme ai vigili del fuoco, hanno setacciato la zona per tutta la notte. Il ragazzo era in realtà a casa di un amico, ma aveva il cellulare scarico. 🔗 Leggi su Fanpage.it