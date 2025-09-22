Va a una festa e non torna a casa scattano ricerche dei carabinieri ma lui era dall'amico con il telefono spento

Fanpage.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era scomparso nella serata di ieri da Castelnuovo dopo aver lasciato una festa alla quale stava partecipando insieme a una persona che non faceva parte del suo gruppo di amici. I familiari del giovane hanno allertato le forze dell'ordine che, insieme ai vigili del fuoco, hanno setacciato la zona per tutta la notte. Il ragazzo era in realtà a casa di un amico, ma aveva il cellulare scarico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

