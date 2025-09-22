Utti Lace di Birkenstock | il mocassino moderno che rispetta il movimento naturale del piede
Birkenstock presenta il mocassino gender-neutral in pelle scamosciata con plantare Deep Blue Footbed, i nuovi colori FW25. La tradizione incontra l’innovazione in Utti Lace di Birkenstock, una reinterpretazione contemporanea del mocassino che rende omaggio alle origini del marchio nelle calzature chiuse. Realizzato in pregiata pelle scamosciata e sostenuto dal caratteristico Deep Blue Footbed, Utti Lace offre una silhouette raffinata, pensata per l’adattabilità e il movimento naturale, ora disponibile in nuove varianti di colore. Unendo design senza tempo ed esperienza ortopedica, Utti Lace testimonia la missione costante di Birkenstock: creare calzature che permettano a tutti di “camminare come vuole la natura”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
