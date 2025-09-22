Utile idiota E voi parlate d' odio Scontro tra la dem e la vicesegretaria leghista

Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da diversi interventi pubblici in merito alla drammatica morte di Charlie Kirk, l’attivista conservatore pro-Trump freddato sul palco mentre parlava ai suoi sostenitori. La premier Giorgia Meloni, ieri, l’ha voluto ricordare dal palco di Fenix, la convention dei giovani di Fratelli d’Italia. I talk show parlano di questo argomento e L’Aria che Tira, il programma di approfondimento politico condotto da David Parenzo su La7, non rappresenta un’eccezione. A discutere di libertà di espressione e affini ci hanno pensato la dem Alessandra Moretti e la vicesegretaria della Lega Silvia Sardone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

