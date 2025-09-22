USIM | Onore e merito al personale della Guardia Costiera di Augusta

Sequestrati oltre 4 kg di cocaina sulla Statale 114. La Segreteria Nazionale dell’USIM (Unione Sindacale Italiana Marina) ha diffuso una nota stampa con cui esprime “onore e merito” al personale della Guardia Costiera di Augusta per il sequestro di oltre quattro chilogrammi di cocaina. Un’operazione definita “straordinaria”, che rischiava di passare sotto silenzio nel frastuono mediatico quotidiano. Il rinvenimento è avvenuto nei giorni scorsi lungo la Strada Statale 114 “Orientale Sicula”, dove la sostanza stupefacente era stata nascosta oltre il guardrail. Un vero e proprio “carico di morte”, come lo definisce USIM, pronto a essere immesso sul mercato ma intercettato grazie all’occhio vigile e al tempestivo intervento dei militari della Capitaneria di Porto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

