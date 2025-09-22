Usa | simbolico ok Palestina di alcuni
7.00 Gli Stati Uniti definiscono "puramente simbolico" il riconoscimento dello Stato palestinese da parte di diversi loro alleati, a partire dal Regno Unito. "Il nostro obiettivo resta una diplomazia seria,non gesti di scena -ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato, secondo quanto riportato da Afp -. Le nostre priorità sono chiare: rilascio degli ostaggi, sicurezza di Israele e pace e prosperità per l'intera regione, possibili solo senza Hamas". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
