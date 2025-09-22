Usa | riconoscimento della Palestina degli alleati è simbolico

Imolaoggi.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti hanno definito una “puramente simbolico” il riconoscimento di uno Stato palestinese da parte di diversi alleati chiave. “Il nostro obiettivo rimane una diplomazia seria, non gesti di scena”, ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato. “Le nostre priorità sono chiare: il rilascio degli ostaggi, la sicurezza di Israele e la pace. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

usa riconoscimento della palestina degli alleati 232 simbolico

© Imolaoggi.it - Usa: “riconoscimento della Palestina degli alleati è simbolico”

In questa notizia si parla di: riconoscimento - palestina

