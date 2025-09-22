Usa | riconoscimento della Palestina degli alleati è simbolico

Gli Stati Uniti hanno definito una “puramente simbolico” il riconoscimento di uno Stato palestinese da parte di diversi alleati chiave. “Il nostro obiettivo rimane una diplomazia seria, non gesti di scena”, ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato. “Le nostre priorità sono chiare: il rilascio degli ostaggi, la sicurezza di Israele e la pace. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Usa: “riconoscimento della Palestina degli alleati è simbolico”

In questa notizia si parla di: riconoscimento - palestina

Riconoscimento dello Stato di Palestina: sì di Avellino

Consiglio comunale boccia mozione per riconoscimento Stato di Palestina

Riconoscimento Palestina, l'apertura di Macron scatena la rabbia Usa

Segui tutti gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/gaza-via-assemblea-onu-tavolo-riconoscimento-palestina-flotilla-ci-seguono-droni-non-identificati-AHPTHclC #Gaza #Palestina #MedioOriente - facebook.com Vai su Facebook

Keir Starmer: “Il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte del Regno Unito non è una ricompensa ad Hamas”. (21 settembre 2025) Ghazi Hamad, dirigente di Hamas: “Perché tutti i paesi hanno iniziato a riconoscere la Palestina solo ora? Prima del 7 ott - X Vai su X

Usa, il riconoscimento della Palestina degli alleati è simbolico; Gaza, Stati Uniti: «Il riconoscimento della Palestina è esibizionista e simbolico»; La rabbia degli USA: «Il riconoscimento della Palestina? Un atto puramente simbolico».

Usa, il riconoscimento della Palestina degli alleati è simbolico - Gli Stati Uniti hanno definito una "puramente simbolico" il riconoscimento di uno stato palestinese da parte di diversi alleati chiave. Segnala msn.com

Usa:"simbolico" ok Palestina di alcuni - Gli Stati Uniti definiscono "puramente simbolico" il riconoscimento dello Stato palestinese da parte di diversi loro alleati, a partire dal Regno Unito. Si legge su rainews.it