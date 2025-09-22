Usa | riconoscimento della Palestina degli alleati è simbolico
Gli Stati Uniti hanno definito una “puramente simbolico” il riconoscimento di uno Stato palestinese da parte di diversi alleati chiave. “Il nostro obiettivo rimane una diplomazia seria, non gesti di scena”, ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato. “Le nostre priorità sono chiare: il rilascio degli ostaggi, la sicurezza di Israele e la pace. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: riconoscimento - palestina
Riconoscimento dello Stato di Palestina: sì di Avellino
Consiglio comunale boccia mozione per riconoscimento Stato di Palestina
Riconoscimento Palestina, l'apertura di Macron scatena la rabbia Usa
Segui tutti gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/gaza-via-assemblea-onu-tavolo-riconoscimento-palestina-flotilla-ci-seguono-droni-non-identificati-AHPTHclC #Gaza #Palestina #MedioOriente - facebook.com Vai su Facebook
Keir Starmer: “Il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte del Regno Unito non è una ricompensa ad Hamas”. (21 settembre 2025) Ghazi Hamad, dirigente di Hamas: “Perché tutti i paesi hanno iniziato a riconoscere la Palestina solo ora? Prima del 7 ott - X Vai su X
Usa, il riconoscimento della Palestina degli alleati è simbolico; Gaza, Stati Uniti: «Il riconoscimento della Palestina è esibizionista e simbolico»; La rabbia degli USA: «Il riconoscimento della Palestina? Un atto puramente simbolico».
Usa, il riconoscimento della Palestina degli alleati è simbolico - Gli Stati Uniti hanno definito una "puramente simbolico" il riconoscimento di uno stato palestinese da parte di diversi alleati chiave. Segnala msn.com
Usa:"simbolico" ok Palestina di alcuni - Gli Stati Uniti definiscono "puramente simbolico" il riconoscimento dello Stato palestinese da parte di diversi loro alleati, a partire dal Regno Unito. Si legge su rainews.it