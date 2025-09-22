Usa lo show di Jimmy Kimmel torna in TV
Il ‘ Jimmy Kimmel Live! ‘ tornerà in onda su ABC martedì sera. Lo ha annunciato l’emittente in una nota. “ Mercoledì scorso abbiamo deciso di sospendere la produzione dello show per evitare di infiammare ulteriormente una situazione di tensione in un momento così emozionante per il nostro Paese”, ha dichiarato un portavoce della Walt Disney Company, proprietaria di ABC, in una dichiarazione alla CNN. “È una decisione che abbiamo preso perché abbiamo ritenuto che alcuni commenti fossero inopportuni e quindi insensibili. Abbiamo trascorso gli ultimi giorni in conversazioni ponderate con Jimmy e, dopo queste, abbiamo deciso di far ripartire lo show martedì”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Usa, lo show di Jimmy Kimmel torna in TV - ’ è stato interrotto bruscamente e a tempo indeterminato mercoledì della scorsa settimana dopo che il presidente della Federal Communications Commission Brendan Carr e le reti delle ... Riporta lapresse.it
Il talk show di Jimmy Kimmel tornerà in onda - Lo ha annunciato la Disney, pochi giorni dopo averlo sospeso a causa di una frase su Charlie Kirk (e dopo molte minacce dalla destra vicina a Trump) ... Si legge su ilpost.it