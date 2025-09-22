Usa le purghe di Hegseth contro i militari che hanno ironizzato sulla morte di Kirk

Il segretario alla Difesa, o meglio della Guerra, Pete Hegseth era stato chiaro: chiunque nelle forze armate si prenda gioco dell’ uccisione di Charlie Kirk sarà messo alla porta. Detto, fatto. La caccia alle streghe lanciata una settimana fa dal capo del Pentagono ha già dato i primi frutti. Come scrive The Hill, almeno otto militari sarebbero stati raggiunti da sanzioni disciplinari: cinque ufficiali dell’esercito e un sergente maggiore dell’Aeronautica risultano sospesi dal servizio, mentre un ufficiale dei marines e un maggiore della Riserva dell’Esercito sono finiti sotto indagine. Già all’indomani dell’attentato, Hegseth aveva annunciato che i funzionari del Pentagono avrebbero monitorato i post sui social di qualsiasi membro delle forze armate, rispondendo così al tweet indignato del portavoce del Pentagono Sean Parnell che, sempre su X, aveva definito «inaccettabile che personale militare o civile del dipartimento della Guerra celebri o prenda in giro l’assassinio di un americano». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Usa, le purghe di Hegseth contro i militari che hanno ironizzato sulla morte di Kirk

In questa notizia si parla di: purghe - hegseth

