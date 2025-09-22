Usa l’annuncio di Abc | Lo show di Jimmy Kimmel ripartirà

Come preannunciato, Disney e Abc riporteranno in onda lo show di Jimmy Kimmel a partire da martedì 23 settembre. In una nota l’emittente ha spiegato: «Mercoledì scorso, abbiamo deciso di sospendere la produzione dello show per evitare di infiammare ulteriormente una situazione di tensione in un momento così emozionante per il nostro Paese. È una decisione che abbiamo preso perché ritenevamo che alcuni commenti fossero inopportuni e quindi insensibili», ha dichiarato l’azienda in una nota. «Abbiamo trascorso gli ultimi giorni a confrontarci con Jimmy e, dopo queste conversazioni, abbiamo deciso di far tornare lo show martedì». 🔗 Leggi su Lettera43.it

