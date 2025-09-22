Usa l’annuncio di Abc | Lo show di Jimmy Kimmel ripartirà
Come preannunciato, Disney e Abc riporteranno in onda lo show di Jimmy Kimmel a partire da martedì 23 settembre. In una nota l’emittente ha spiegato: «Mercoledì scorso, abbiamo deciso di sospendere la produzione dello show per evitare di infiammare ulteriormente una situazione di tensione in un momento così emozionante per il nostro Paese. È una decisione che abbiamo preso perché ritenevamo che alcuni commenti fossero inopportuni e quindi insensibili», ha dichiarato l’azienda in una nota. «Abbiamo trascorso gli ultimi giorni a confrontarci con Jimmy e, dopo queste conversazioni, abbiamo deciso di far tornare lo show martedì». 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: annuncio - show
Tale e Quale Show 2025, concorrenti e giudici: l’annuncio di Carlo Conti
“Il cuore batte forte”. Tale e Quale show, l’annuncio di Carlo Conti: emozione e lacrime
Joao Mario salta di testa coperto Prima si diceva "palla inaspettata" Rapuano nel solito annuncio show ridicolo dice "CHIARISSIMO fallo di mano del 15 (che è Kalulu)" Pensavamo fossero scarsi, perché farli parlare in Sala Var e in campo per togliere ogni dub - X Vai su X
A 7 anni dall'annuncio del film live action di My Hero Academia, arriva la notizia del casting dello sceneggiatore. Jason Fuchs (Wonder Woman e co-creatore e co-showrunner di It: Welcome to Derry, scriverà il film live action prodotto da Legendary e Netflix. S - facebook.com Vai su Facebook
Usa, lo show di Jimmy Kimmel interrotto dopo i commenti su Kirk - 'Jimmy Kimmel Live', lo show del comico e conduttore televisivo più famoso di Hollywood, sarà interrotto immediatamente sulle reti di Abc e per un "prevedibile futuro" dopo le sue parole su Charlie ... Da ansa.it
Abc sospende show di Kimmel per commenti su Kirk. Trump: "Grande notizia" - Stop della Abc, "a tempo indeterminato", al talk show di Jimmy Kimmel dopo i commenti seguiti all'uccisione di Charlie Kirk, convinto sostenitore di Donald Trump, fondatore del movimento Turning Point ... adnkronos.com scrive