Usa e Nato in manovra sulla Moldavia in chiave anti-Russia come in Ucraina Starmer verso appoggio militare per invasione Transnistria - RETROSCENA

Secondo fonti raccolte nel deep State dal Giornale d'Italia, gli Stati Uniti e gli Alleati si starebbero muovendo per supportare finanziariamente il partito europeista al governo della presidente Maia Sandu e passare poi ad altre mosse che avrebbero il solo scopo di creare un altro avamposto in Euro.

Il recente episodio nei cieli del Baltico ha mostrato quanto sia decisivo il lavoro silenzioso e rigoroso dei piloti italiani. Di fronte a una violazione gravissima dello spazio aereo NATO, i nostri equipaggi con gli F-35 hanno reagito con prontezza, lucidità e sangu

Il presidente russo #Putin ha supervisionato l'ultima fase delle manovre militari congiunte #RussiaBielorussia, che hanno messo in allerta la #Nato

Ambasciatore Usa alla Nato, 'possibile Zelensky in Alaska' - E' "possibile" che Volodymyr Zelensky si unisca al faccia a faccia fra Vladimir Putin e Donald Trump in Alaska.

Il vertice Nato. Europa armata, vittoria degli Stati Uniti. E gli altri hanno perso - Nulla spiega il vertice Nato appena conclusosi come quel messaggio che il segretario generale dell'Alleanza, l'olandese (ed europeo) Mark Rutte, ha recapitato a Donald Trump prima ancora che il ...