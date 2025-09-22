Urla sconnesse poi si sdraia nudo in strada paura tra famiglie e bambini
Paura l'altra notte, a Sarno, quando un uomo di nazionalità straniera, ha bloccato il traffico sdraiandosi poi nudo, in strada. L'uomo - secondo testimoni - urlava frasi sconnesse, forse in preda ai fumi dell’alcol. L'episodio riporta l'attenzione sui controlli in strada, specie nelle ore serali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
