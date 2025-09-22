Urbanistica il Riesame | Da ex assessore Tancredi contributo determinante ad accordo illecito

L'ex assessore all'Urbanistica Giancarlo Tancredi non solo non si sarebbe attivato per "rimuovere la evidente situazione del conflitto di interessi" tra il presidente della commissione paesaggio Giuseppe Marinoni e il manager Federico Pella, ma anzi avrebbe fornito un "contributo determinante e volontario al consolidamento dell'accordo illecito" e si sarebbe adoperato per la "positiva riuscita della collaborazione tra i due". Lo si legge nelle motivazioni del tribunale del Riesame, che ha liberato Tancredi arrestato a luglio scorso nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione nell'urbanistica a Milano, pur disponendo nei suoi confronti una interdittiva di un anno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

