Urban Nature il festival WWF nei Municipi di Roma
Sabato 4 e domenica 5 ottobre, si celebra la IX edizione di Urban Nature in tanti parchi urbani, ville storiche e orti botanici d’Italia, anche nella Capitale.L’obiettivo è diffondere il valore e la cura della natura in città per il benessere, la salute e la sicurezza delle persone, rinnovando il. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: urban - nature
"Urban Nature", il festival WWF della natura in città
#AppuntamentiPoliTO 22 September 2025 at 10,00 am Landscapes of Gentrification. Infrastructures, conflicts and imaginaries of urban nature https://polito.it/ateneo/comunicazione-e-ufficio-stampa/appuntamenti/news?idn=26765… - X Vai su X
Torna #UrbanNature, il festival della Natura in città promosso dal WWF, giunto ormai alla nona edizione, con centinaia di appuntamenti in tutta #italia - facebook.com Vai su Facebook
Urban Nature, il festival WWF nei Municipi di Roma; Urban Nature 2025 | Eventi; Urban Nature 2025, il festival del WWF porta la natura al centro delle città.
“Urban Nature”: il festival del WWF arriva in Abruzzo per città più verdi e resilienti - Il 4 e 5 ottobre torna “Urban Nature”, il festival annuale del WWF dedicato alla natura che si trova nelle ... Si legge su abruzzolive.it
Urban Nature 2025, il festival della natura in città - Sabato 4 e domenica 5 ottobre, il WWF ripropone in tutta Italia l’iniziativa Urban Nature, con l’obiettivo di sensibilizzare e far conoscere la “Natura” ... Secondo laprovinciadibiella.it