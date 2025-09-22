Urban Nature il festival WWF nei Municipi di Roma

Romatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 4 e domenica 5 ottobre, si celebra la IX edizione di Urban Nature in tanti parchi urbani, ville storiche e orti botanici d’Italia, anche nella Capitale.L’obiettivo è diffondere il valore e la cura della natura in città per il benessere, la salute e la sicurezza delle persone, rinnovando il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: urban - nature

"Urban Nature", il festival WWF della natura in città

Urban Nature, il festival WWF nei Municipi di Roma; Urban Nature 2025 | Eventi; Urban Nature 2025, il festival del WWF porta la natura al centro delle città.

urban nature festival wwf“Urban Nature”: il festival del WWF arriva in Abruzzo per città più verdi e resilienti -  Il 4 e 5 ottobre torna “Urban Nature”, il festival annuale del WWF dedicato alla natura che si trova nelle ... Si legge su abruzzolive.it

Urban Nature 2025, il festival della natura in città - Sabato 4 e domenica 5 ottobre, il WWF ripropone in tutta Italia l’iniziativa Urban Nature, con l’obiettivo di sensibilizzare e far conoscere la “Natura” ... Secondo laprovinciadibiella.it

Cerca Video su questo argomento: Urban Nature Festival Wwf