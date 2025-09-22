Uomini e Donne oggi inizia la nuova stagione | chi sono i tronisti e cosa aspettarsi dalle prime puntate

La nuova stagione del dating show vede nuovi tronisti, Gemma Galgani pronta a nuove emozioni e il ritorno di una delle dame storiche del programma. Parte oggi la nuova stagione di Uomini e Donne, il celebre dating show condotto da Maria De Filippi. Al suo fianco ci saranno gli storici opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, pronti a commentare le vicende dei protagonisti e a regalare il loro punto di vista unico e spesso irriverente. Flavio e Cristiana: le nuove sfide del Trono Classico Le registrazioni, però, sono già iniziate da qualche settimana, e oggi il pubblico televisivo conoscerà ufficialmente i nuovi tronisti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

