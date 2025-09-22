Uomini e donne nuovi colpi di scena al trono over con un ex tronista

il ritorno di un grande protagonista a uomini e donne. La nuova stagione di Uomini e Donne, partita il 22 settembre 2025, si apre con una sorpresa che ha subito catturato l’attenzione dei fan: il ritorno di uno dei personaggi più amati e longevi del programma. La presenza di un ex tronista storico nel parterre del Trono Over ha generato emozioni intense e ha riacceso l’interesse per le dinamiche tra i protagonisti. chi è il protagonista del grande ritorno. Il personaggio che ha fatto il suo rientro in studio è Federico Mastrostefano, noto per aver scritto pagine memorabili nella storia della trasmissione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Uomini e donne, nuovi colpi di scena al trono over con un ex tronista

