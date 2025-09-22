UOMINI E DONNE | MARIA DE FILIPPI INAUGURA LA 30° EDIZIONE DEL DATING SHOW

Da lunedì 22 settembre alle ore 14.45 su Canale 5 Maria De Filippi inaugura la 30° edizione del dating show del pomeriggio “ Uomini e Donne “. Torna l’amato appuntamento quotidiano – in onda dal lunedì al venerdì – con i tronisti e i partecipanti over che regala un racconto in chiave contemporanea, della ricerca dell’amore, dove persone comuni si conoscono e si frequentano della speranza di trovare l’ anima gemella o un’ amicizia speciale. Per ora sono due i nuovi tronisti di “Uomini e Donne”: Flavio Ubirti: 24 anni nato e cresciuto a Figline Valdarno (in provincia di Firenze), vive con i genitori e il fratello più piccolo a cui è molto legato. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - UOMINI E DONNE: MARIA DE FILIPPI INAUGURA LA 30° EDIZIONE DEL DATING SHOW

