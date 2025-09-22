Uomini e Donne la presentazione della nuova tronista Cristiana Anania | pronta a vivere quelle sensazioni che solo l’amore ti può dare | Video Witty Tv

Si chiama Cristiana Anania, la nuova tronista di Uomini e Donne. Conosciamola meglio grazie al video di presentazione. Uomini e Donne, chi è Cristiana Anania la nuova tronista: il video di presentazione. " Penso fortemente che ciò che mi è destinato troverà sempre il modo di raggiungermi ". Inizia così il video di presentazione di Cristiana Anania, nuova tronista di Uomini e Donne, siciliana doc e fiera di esserlo. La nuova tronista si descrive come un vulcano di energia, sempre pronta a realizzare, dire e fare tantissime cose. Non solo è " anche felice, simpatica, permalosa, logorroica. ". La vita di Cristiana è stata segnata dalla separazione dei genitori che l'hanno portata a crescere in fretta: " ho dovuto fare da guida a chi avrebbe dovuto insegnarmi la vita ".

In questa notizia si parla di: uomini - donne

