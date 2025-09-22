Uomini e Donne la presentazione del tronista Flavio Ubirti | vorrei una donna con cui guardare nella stessa direzione e sogno di diventare babbo | Video Witty Tv

A Uomini e Donne 2025-2026 è il momento di conoscere il nuovo tronista: Flavio Ubirti, ex volto noto di Temptation Island. Conosciamolo meglio con il video di presentazione. Flavio Ubirti da Temptation Island al trono di Uomini e Donne: la presentazione. Flavio Ubirti di Temptation Island è il nuovo tronista di Uomini e Donne! Il tronista si presenta così: “ ciao Flavio ho 24 anni e vengo dalla provincia di Firenze. Nella vita ho sempre giocato a calcio e faccio il portiere e nonostante si dica che i portieri sono sempre fuori di testa, io mi sento un ragazzo tranquillo ed equilibrato. Il portiere deve avere un carattere forte perchè è un ruolo di grande responsabilità e deve guidare i compagni”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Uomini e Donne, la presentazione del tronista Flavio Ubirti: “vorrei una donna con cui guardare nella stessa direzione e sogno di diventare babbo” | Video Witty Tv

