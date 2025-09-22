Uomini e Donne la presentazione del tronista Flavio Ubirti | vorrei una donna con cui guardare nella stessa direzione e sogno di diventare babbo | Video Witty Tv

A Uomini e Donne 2025-2026 è il momento di conoscere il nuovo tronista: Flavio Ubirti, ex volto noto di Temptation Island. Conosciamolo meglio con il video di presentazione. Flavio Ubirti da Temptation Island al trono di Uomini e Donne: la presentazione. Flavio Ubirti di Temptation Island è il nuovo tronista di Uomini e Donne! Il tronista si presenta così: “ ciao Flavio ho 24 anni e vengo dalla provincia di Firenze. Nella vita ho sempre giocato a calcio e faccio il portiere e nonostante si dica che i portieri sono sempre fuori di testa, io mi sento un ragazzo tranquillo ed equilibrato. Il portiere deve avere un carattere forte perchè è un ruolo di grande responsabilità e deve guidare i compagni”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Uomini e Donne, la presentazione del tronista Flavio Ubirti: “vorrei una donna con cui guardare nella stessa direzione e sogno di diventare babbo” | Video Witty Tv

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne: Gianmarco Meo e il retroscena sulla scelta di Francesca Sorrentino

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne - facebook.com Vai su Facebook

"Uomini e Donne", appuntamenti al buio per i tronisti Flavio e Cristiana #uominiedonne #primapuntata #22settembre - X Vai su X

Flavio: le prime parole - Uomini e donne Clip |; Uomini e Donne, oggi inizia la nuova stagione: chi sono i tronisti e cosa aspettarsi dalle prime puntate; Flavio Ubirti nuovo tronista di Uomini e Donne: «Non sono un malessere. Il mio sogno? Diventare papà da giovane». E Tina Cipollari....

Uomini e Donne, chi è Cristiana Anania la nuova tronista: il video di presentazione - Si chiama Cristiana Anania, la nuova tronista di Uomini e Donne. Come scrive superguidatv.it

Uomini e Donne, la clamorosa rivelazione della nuova tronista: "Ho detto no ad Amici perché..." - Cristiana Anania, la nuova tronista di "Uomini e Donne", ha rivelato il motivo per cui ha rinunciato ad "Amici" ... Lo riporta notizie.it