Uomini e Donne Gianni Sperti perde la pazienza con Tina e Sabrina | Basta inquisizioni con una brava persona

Fanpage.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima puntata di Uomini e Donne un momento di esasperazione per Gianni Sperti, che contesta alla dama e alla sua compagna di viaggio di avere pregiudizi contro Joseph, nuovo corteggiatore di Sabrina: "Il fatto che tu abbia avuto fregature non significa che tu non possa incontrare una brava persona". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne: Gianmarco Meo e il retroscena sulla scelta di Francesca Sorrentino

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

Gianni Sperti, l'amore con Barale, i ritocchini, la truffa dopo La Talpa, la depressione: «Io omosessuale? Non lo dirò mai»; Uomini e Donne, Gianni Sperti perde la pazienza con Tina e Sabrina: Basta inquisizioni con una brava persona; Tra amori, cadute e rinascite: chi è Gianni Sperti, il volto segreto dell’opinionista di Uomini e Donne.

uomini donne gianni spertiGianni Sperti torna a Uomini e Donne: chi è, carriera e vita privata/ L’amore con Paola Barale - Gianni Sperti torna ancora una volta a Uomini e Donne: tutto sullo storico opinionista ... Da ilsussidiario.net

uomini donne gianni spertiChi è Gianni Sperti? Età, figlia e Instagram - Chi è Gianni Sperti: età, moglie, figlia e Instagram ... novella2000.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Uomini Donne Gianni Sperti