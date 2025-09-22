Uomini e Donne colpo di scena in studio | Sara Gaudenzi chiude con Flavio Ubirti e diventa tronista

Lo scontro con Flavio e l’addio improvviso. Il pubblico di Uomini e Donne è ormai abituato a colpi di scena, ma quello avvenuto nell’ultima registrazione ha lasciato tutti senza parole. Come riferito dal blogger Lorenzo Pugnaloni protagonista assoluta è stata Sara Gaudenzi, corteggiatrice di Flavio Ubirti, che dopo un acceso dibattito con il tronista ha deciso di lasciare lo studio. Una scelta drastica, arrivata al culmine di una discussione tesa, che sembrava destinata a chiudere definitivamente la sua avventura nel dating show di Maria De Filippi. La proposta inaspettata di Maria De Filippi. E invece, proprio quando tutto sembrava perduto, è arrivata la svolta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Uomini e Donne, colpo di scena in studio: Sara Gaudenzi chiude con Flavio Ubirti e diventa tronista

