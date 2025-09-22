Uomini e Donne Anticipazioni | Sara diventa tronista e sconvolge il trono classico

Colpi di scena, addii e ritorni infuocati a Uomini e Donne: ecco cosa sta succedendo nella nuova stagione del dating show di Maria De Filippi. Sta succedendo di tutto a Uomini e Donne: vuoi sapere chi ha sconvolto il trono classico con un colpo di scena inaspettato? Mentre gli studi Elios si accendevano per una nuova registrazione, una corteggiatrice ha completamente cambiato le carte in tavola. Sara, che fino a pochi minuti prima stava conoscendo Flavio, ha detto basta. Ha interrotto la frequentazione e, davanti a tutti, si è seduta sulla poltrona rossa. Sì, è diventata tronista. E non una qualunque: è la terza ufficiale di questa stagione. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Uomini e Donne Anticipazioni: Sara diventa tronista e sconvolge il trono classico

