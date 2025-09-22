Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 22 settembre 2025 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 22 settembre 2025 in onda su Canale 5. Dopo la lunga pausa estiva torna il dating show più amato e seguito del piccolo schermo condotto da Maria De Filippi nel pomeriggio di Canale 5. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal Trono Over con le ultime novità sulla frequentazione di Gemma Galgani, ma spazio anche alla presentazione dei nuovi tronisti. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 22 settembre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (22 settembre 2025) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

