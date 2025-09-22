Uomini e Donne anticipazioni 22 settembre 2025 | svelata la terza tronista

Colpi di scena a non finire nella registrazione di Uomini e Donne del 22 settembre 2025. Da una lite si è arrivati alla scelta della nuova tronista, la terza che affiancherà Flavio Ubirti e Cristiana Anania. Artefice di questo cambiamento è stata proprio Maria De Filippi, che ha lasciato tutti a bocca aperta con la sua proposta. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto in studio e chi è la nuova protagonista del trono classico. Uomini e Donne registrazione 22 Settembre 2025: lite accesa tra Flavio Ubirti e Sara Gaudenzi. La puntata si è aperta con un forte scontro tra Flavio Ubirti e Sara Gaudenzi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, anticipazioni 22 settembre 2025: svelata la terza tronista

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne: Gianmarco Meo e il retroscena sulla scelta di Francesca Sorrentino

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

Cristiana è la nuova tronista di #UominieDonne! Se vuoi corteggiarla, iscriviti QUI https://www.wittytv.it/casting-classico/?from=go - facebook.com Vai su Facebook

"Uomini e Donne", appuntamenti al buio per i tronisti Flavio e Cristiana #uominiedonne #primapuntata #22settembre - X Vai su X

Anticipazioni Uomini e Donne Puntata del 22 Settembre - Originals Anticipazioni esclusive uomini e donne |; Uomini e Donne compie trent'anni. Al via oggi una nuova stagione del dating show di Maria De Filippi; Uomini e Donne: anticipazioni prima puntata lunedì 22 settembre! Ritorni e nuovi Tronisti!.

Uomini e Donne, anticipazioni: Sara Gaudenzi, ex corteggiatrice di Flavio è la nuova tronista - Oggi, lunedì 22 settembre 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Secondo comingsoon.it

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 22 settembre 2025/ Arrivano nuovi tronisti e caos over - Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 22 settembre 2025: arrivano nuovi tronisti e caos over con Gemma Galgani e Tina Cipollari ... Segnala ilsussidiario.net