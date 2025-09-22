Un' ondata di maltempo colpisce il Nord | nubifragi in Lombardia frane in Liguria

Come nelle attese, una forte perturbazione interessa soprattutto il Nord Italia già dalla scorsa notte con tantissima pioggia caduta in poco tempo in strette porzioni di territorio. Tra le criticità maggiori, in Lombardia, gli 80 mm caduti sull'area a Nord di Milano ma molto colpite anche le province di Como, Monza e Varese dove si registrati i principali danni legati al maltempo con numerosi allagamenti. La situazione a Milano. L'assessore alla Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli, sui social ha raccomandato ai milanesi " la massima attenzione " ricordando che " è attivo il controllo sottopassi e nel quartiere Ponte Lambro, alle 6 di questa mattina, sono state posizione le barriere mobili per precauzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Un'ondata di maltempo colpisce il Nord: nubifragi in Lombardia, frane in Liguria

