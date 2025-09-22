Uno sguardo sul futuro dell’ecosistema alimentare
DOPO IL SUCCESSO delle tappe precedenti, ’Agrofutura’ torna in scena in Emilia. L’appuntamento è a Modena, martedì 23 settembre, dalle 18 in Biblioteca Delfini. Nel corso della giornata si discuterà di "Strategie per crescere: l’ecosistema agroalimentare in Emilia-Romagna tra mercato, territorio e innovazione". L’appuntamento è organizzato dal nostro giornale e l’incontro è condotto da Valerio Baroncini, Vicedirettore il Resto del Carlino. Dopo i saluti istituzionali del primo cittadino, Massimo Mezzetti, si entrerà nel vivo del primo panel "Cibo di qualità a sostegno dell’economia del territorio". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
