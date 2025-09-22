Università da Edisu contributo da 10mila euro per gli studenti disabili

Edisu Piemonte sostiene il diritto allo studio degli universitari disabili attraverso l'avviso per l'erogazione di contributi economici messi a disposizione dal Ministero dell'Università e della Ricerca con decreto ministeriale del 17 luglio 2025.L'avviso è rivolto agli studenti con disabilità. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

