Università da Edisu contributo da 10mila euro per gli studenti disabili
Edisu Piemonte sostiene il diritto allo studio degli universitari disabili attraverso l'avviso per l'erogazione di contributi economici messi a disposizione dal Ministero dell'Università e della Ricerca con decreto ministeriale del 17 luglio 2025.L'avviso è rivolto agli studenti con disabilità. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Da oggi e fino alle ore 12 del 15 ottobre 2025 è possibile fare richiesta per ricevere un assegno di cura forfettario di € 10.000,00 per gli studenti universitari con disabilità gravissima (come previsto dal D.M. MUR 455 del 17 luglio 2025).