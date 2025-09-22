Unioncamere Campania Libro bianco sulle infrastrutture | domani la presentazione a Caserta

Ildenaro.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si presentano domani, martedì 23 settembre 2025, alle 11, alla   Camera di commercio di Caserta in Via Roma 75,  i risultati del “ Programma Infrastrutture”, finanziato dal Fondo di Perequazione di Unioncamere Italiana. Nel corso dell’incontro promosso da Unioncamere Campania, in collaborazione con Uniontrasporti, il presidente Tommaso De Simone presenterà la nuova edizione del “Libro Bianco sulle Infrastrutture di Unioncamere Campania”, documento strategico che sintetizza le priorità infrastrutturali per la regione. Giunto alla sua terza edizione, il Libro Bianco raccoglie un’analisi approfondita delle priorità infrastrutturali, risultato di indagini, consultazioni con il mondo economico e con i gestori delle infrastrutture. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: unioncamere - campania

Rapporto Unioncamere: Più che triplicate in dieci anni le imprese di e-commerce. Boom in Campania

Tommaso De Simone rieletto presidente di Unioncamere Campania

Unioncamere Campania, Libro bianco sulle infrastrutture: domani la presentazione a Caserta; Infrastrutture, a Caserta il Libro Bianco di Unioncamere; 'Libro Bianco sulle infrastrutture della Campania' alla Camera di Commercio.

unioncamere campania libro bianco'Libro Bianco sulle infrastrutture della Campania' alla Camera di Commercio - Lunedì 22 settembre 2025, alle ore 11:00, la Camera di Commercio di Caserta (Via Roma 75) ospiterà la presentazione alla stampa della terza edizione del “Libro Bianco sulle Infrastrutture di ... Lo riporta casertanews.it

Trasporti, un libro bianco - Redatto da UnionTrasporti e promosso da UnionCamere, il documento è stato presentato ieri alla Camera di ... Da milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Unioncamere Campania Libro Bianco