Unioncamere Campania Libro bianco sulle infrastrutture | domani la presentazione a Caserta
Si presentano domani, martedì 23 settembre 2025, alle 11, alla Camera di commercio di Caserta in Via Roma 75, i risultati del “ Programma Infrastrutture”, finanziato dal Fondo di Perequazione di Unioncamere Italiana. Nel corso dell’incontro promosso da Unioncamere Campania, in collaborazione con Uniontrasporti, il presidente Tommaso De Simone presenterà la nuova edizione del “Libro Bianco sulle Infrastrutture di Unioncamere Campania”, documento strategico che sintetizza le priorità infrastrutturali per la regione. Giunto alla sua terza edizione, il Libro Bianco raccoglie un’analisi approfondita delle priorità infrastrutturali, risultato di indagini, consultazioni con il mondo economico e con i gestori delle infrastrutture. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: unioncamere - campania
Rapporto Unioncamere: Più che triplicate in dieci anni le imprese di e-commerce. Boom in Campania
Tommaso De Simone rieletto presidente di Unioncamere Campania
#excelsior Campania: 47.700 nuove assunzioni previste a settembre 2025 Secondo il Bollettino Excelsior di Unioncamere e Anpal. Dati completi disponibili nelle tavole statistiche (.pdf / .xls) https://unioncamere.campania.it/content/previsioni-occupazional - X Vai su X
TAPPA A BENEVENTO DEL GIRO D’ITALIA ALLA SCOPERTA DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI Arriva in Campania la tappa del giro d’Italia per le Comunità energetiche rinnovabili organizzata dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza e - facebook.com Vai su Facebook
Unioncamere Campania, Libro bianco sulle infrastrutture: domani la presentazione a Caserta; Infrastrutture, a Caserta il Libro Bianco di Unioncamere; 'Libro Bianco sulle infrastrutture della Campania' alla Camera di Commercio.
'Libro Bianco sulle infrastrutture della Campania' alla Camera di Commercio - Lunedì 22 settembre 2025, alle ore 11:00, la Camera di Commercio di Caserta (Via Roma 75) ospiterà la presentazione alla stampa della terza edizione del “Libro Bianco sulle Infrastrutture di ... Lo riporta casertanews.it
Trasporti, un libro bianco - Redatto da UnionTrasporti e promosso da UnionCamere, il documento è stato presentato ieri alla Camera di ... Da milanofinanza.it