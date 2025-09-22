Pisa, 22 settembre 2025 - Si è aperta la mostra di arte digitale UNFRAMED - Verso una Nuova Realtà al Bastione del Parlascio, prodotta da EstOvestEst in collaborazione con Oeoitalia, e curata dal pietrasantino Claudio Francesconi, con il patrocinio del Comune di Pisa, dell’Accademia di Belle Arti di Firenze e della Central Academy of Fine Arts (CAFA) di Pechino, e con il sostegno di istituzioni e professionisti locali e internazionali. Il Prorettore alla Cooperazione e alle Relazioni Internazionali dell'Ateneo pisano Giovanni Gronchi ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra le eccellenze pisane e internazionali, ricordando gli scambi già avviati con la Cina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Unframed, parte col botto la mostra di arte digitale al Parlascio