Un’abitudine spesso sottovalutata può triplicare il rischio di tumore al pancreas
Un nuovo studio mostra come un’abitudine semplice ma spesso trascurata, come lavarsi regolarmente i denti, abbia un impatto importante sulla salute: le persone con una cattiva igiene orale hanno un rischio tre volte maggiore di sviluppare un tumore al pancreas rispetto a chi lava i denti a sufficienza. Ecco perché. 🔗 Leggi su Fanpage.it
