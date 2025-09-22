Una Venezi a Venezia | la nomina del direttore d’orchestra per la guida del Teatro La Fenice

Beatrice Venezi è la nuova direttrice o meglio, come preferisce lei, direttore d’orchestra del Teatro La Fenice di Venezia. In un comunicato stampa dello stabile veneziano, si legge che dopo i dovuti colloqui è stata scelta la lucchese. All’unanimità, con il Presidente della Fondazione, il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e da tutti i consiglieri di indirizzo che hanno puntato al suo nome. Venezi inizierà il suo incarico nell’ottobre 2026. Il suo mandato durerà circa quattro anni e si chiuderà a marzo 2030. Perché al Teatro La Fenice hanno scelto Venezi. «Il Presidente Brugnaro e il Consiglio hanno espresso grande soddisfazione per la scelta – prosegue il comunicato – sottolineando come la nomina del Maestro Venezi rappresenti un significativo valore aggiunto per l’attività del Teatro in termini di professionalità, visibilità internazionale, energia e rinnovamento. 🔗 Leggi su Open.online