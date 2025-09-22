Una Venezi a Venezia | la nomina del direttore d’orchestra per la guida del Teatro La Fenice
Beatrice Venezi è la nuova direttrice o meglio, come preferisce lei, direttore d’orchestra del Teatro La Fenice di Venezia. In un comunicato stampa dello stabile veneziano, si legge che dopo i dovuti colloqui è stata scelta la lucchese. All’unanimità, con il Presidente della Fondazione, il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e da tutti i consiglieri di indirizzo che hanno puntato al suo nome. Venezi inizierà il suo incarico nell’ottobre 2026. Il suo mandato durerà circa quattro anni e si chiuderà a marzo 2030. Perché al Teatro La Fenice hanno scelto Venezi. «Il Presidente Brugnaro e il Consiglio hanno espresso grande soddisfazione per la scelta – prosegue il comunicato – sottolineando come la nomina del Maestro Venezi rappresenti un significativo valore aggiunto per l’attività del Teatro in termini di professionalità, visibilità internazionale, energia e rinnovamento. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: venezi - venezia
Beatrice Venezi è la nuova Direttrice del Teatro La Fenice di Venezia: le sue prime parole
Da Lucca alla Fenice, Beatrice Venezi è la nuova direttrice musicale della Fondazione Teatro di Venezia
Beatrice Venezi è il nuovo direttore musicale della Fenice di Venezia. Il sindaco: «Professionalità ed energia» - X Vai su X
Veneziani Non Distratti Stop borseggi a Venezia - facebook.com Vai su Facebook
Teatro La Fenice, ufficiale la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale: Brugnaro festeggia,…; Una Venezi a Venezia: la nomina del direttore d’orchestra per la guida del Teatro La Fenice; Teatro La Fenice, Giuli: “Congratulazioni a Beatrice Venezi per la nomina a direttore musicale”.
Teatro La Fenice, ufficiale la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale: Brugnaro festeggia, opposizioni attaccano - La nomina di Beatrice Venezi alla direzione musicale della Fenice di Venezia scatena lo scontro politico tra maggioranza e opposizione ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Beatrice Venezi è la nuova Direttrice del Teatro La Fenice di Venezia: le sue prime parole - Beatrice Venezi è stata nominata all'unanimità come nuova direttrice del teatro La Fenice di Venezia: "Sono profondamente onorata di ricevere questo ... Segnala fanpage.it