Una tromba marina devasta i bagni tra Viareggio e Lido di Camaiore
Viareggio, 22 settembre 2025 – Nella tarda mattinata di lunedì una tromba marina ha spazzato il tratto di costa tirrenica tra Viareggio e Lido di Camaiore. Numerosi gli stabilimenti balneari colpiti proprio nei giorni in cui i balneari stanno smontando i bagni per pulire sdraio e ombrelloni e iniziare a riporli per l’inverno, operazioni che in molti casi erano state messe in pausa vista la bellissima stagione dello scorso fine settimana. Dall’estate piena all’autunno violento in poche ore. Le raffiche di vento hanno fatto volare perfino alcuni patini di salvataggio, ombrelloni e sdraio; fra i bagni colpiti ci sono il Milena, il Lelia e l’Avvenire sulla Terrazza della Repubblica, il tratto di Viareggio più vicino a Lido, e i bagni Onda e Diva a Lido di Camaiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: tromba - marina
