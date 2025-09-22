Una travolgente Gianna Nannini conquista l' Arena con la sua energia
Verona, 22 set. (askanews) - Vera dominatrice del palco, capace di trasmettere passione, Gianna Nannini ha concluso la sua estate live portando ancora una volta on stage la sua energia, all'Arena di Verona dopo oltre 30 show tra Italia, Germania e Svizzera per un totale di 150.000 mila spettatori. Gli appuntamenti estivi organizzati e prodotti da Friends & Partners in collaborazione con 3Monkeys hanno visto l'anima ribelle della rocker senese conquistare alcuni dei palchi più prestigiosi d'Europa e d'Italia. Racconta Gianna: È stata una tournée meravigliosa: abbiamo cominciato nel 2024 e ho vissuto un anno indimenticabile, grazie anche alla miglior band di sempre, musicisti pazzeschi che mi hanno accompagnato tra Italia, Germania e Svizzera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: travolgente - gianna
