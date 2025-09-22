Una tavola ci unisce | anche a Firenze in piazza contro la fame nel mondo nel nome di don Oreste Benzi

Lo scorso anno oltre 670 milioni di persone hanno sofferto la fame e, secondo le stime, saranno ancora 512 milioni nel 2030. Siamo dunque ben lontani dall’Obiettivo Fame Zero, il secondo dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile fissati dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030. A dirlo è il Rapporto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Una tavola ci unisce: l'evento contro la fame nel mondo nel nome di don Oreste Benzi

Una tavola ci unisce: anche a Bari e in provincia in piazza contro la fame nel mondo nel nome di don Oreste Benzi

