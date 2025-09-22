Una Striscia di Terra Feconda | 28^ edizione
Il festival di jazz e musiche improvvisate, Una striscia di terra feconda, nato nel 1998, nel 2025 giunge alla ventottesima edizione e si terrà, dal 22 settembre al 3 novembre. I concerti si svolgeranno a Roma presso la Casa del Jazz ma anche nel Teatro Tor Bella Monaca, nel Municipio VI, uno dei municipi più popolosi di Roma. E per il secondo anno, grazie al sostegno del Municipio II, nella Sala della Balena all’interno del Museo Civico di Zoologia. È prevista anche una sezione del festival a Civitavecchia, presso la Cittadella della Musica. ’‘Ostinato’’ è il tema proposto agli artisti, un atteggiamento di resistenza a prodotti preconfezionati di mercato e tendenze che cercano per lo più facili consensi, un festival dalla parte dei musicisti’’, teso a valorizzare l’originalità e la profondità della invenzione artistica. 🔗 Leggi su Funweek.it
Casa del Jazz di Roma, domenica 28 settembre, LA FORMA DELL'ACQUA, un omaggio ad Andrea Camilleri.
