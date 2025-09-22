Una Striscia di Terra Feconda | 28^ edizione

Funweek.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il festival di jazz e musiche improvvisate, Una striscia di terra feconda, nato nel 1998, nel 2025 giunge alla ventottesima edizione e si terrà, dal 22 settembre al 3 novembre. I concerti si svolgeranno a Roma presso la Casa del Jazz ma anche nel Teatro Tor Bella Monaca, nel Municipio VI, uno dei municipi più popolosi di Roma. E per il secondo anno, grazie al sostegno del Municipio II, nella Sala della Balena all’interno del Museo Civico di Zoologia. È prevista anche una sezione del festival a Civitavecchia, presso la Cittadella della Musica. ’‘Ostinato’’ è il tema proposto agli artisti, un atteggiamento di resistenza a prodotti preconfezionati di mercato e tendenze che cercano per lo più facili consensi, un festival dalla parte dei musicisti’’, teso a valorizzare l’originalità e la profondità della invenzione artistica. 🔗 Leggi su Funweek.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: striscia - terra

Napoli, manifestazione pro Gaza a Rotonda Diaz: migliaia di persone stese a terra per rappresentare la morte nella Striscia - VIDEO

Gaza, al via l’operazione di terra nel centro della Striscia

Gaza, Idf prepara prima operazione di terra nel centro della Striscia

Una Striscia di terra feconda, dal 22 settembre al 3 novembre; LA FORMA DELL’ACQUA; Casa del Jazz di Roma, domenica 28 settembre, LA FORMA DELL’ACQUA, un omaggio ad Andrea Camilleri.

Striscia di Gaza: p. Ielpo (custode Terra Santa), “restare è un forte appello alle coscienze” - “Come figli della Chiesa facciamo nostro l’ennesimo accorato appello alla pace lanciato da Papa Leone XIV, mercoledì dopo l’udienza. Riporta agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Striscia Terra Feconda 28^